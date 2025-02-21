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21 Şub 2025 18:42

Ebu Ubeyde: Yarın 6 esiri serbest bırakacağız

Ebu Ubeyde: Yarın 6 esiri serbest bırakacağız

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze direnişinin yarın siyonist esirlerden bir kısmını serbest bırakacağını duyurdu.

El-Meyadin'in aktardığına göre, Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" anlaşması kapsamında esir takası çerçevesinde yeni bir adım atacağını ve 21 Şubat 2025 Cumartesi günü bazı siyonist esirleri serbest bırakma kararı aldığını açıkladı.

Serbest bırakılacak 6 siyonist esirin isimleri şu şekilde: İlya Kohen, Omer Şim Tov, Omer Fenkert, Tal Şoham, Avira Mengistu, Hişam es-Seyyid.

Öte yandan, İsrail’in Maariv gazetesi, Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının nasıl uygulanması gerektiğine dair bir kamuoyu yoklaması düzenledi.

Bu anketin sonuçlarına göre, katılımcıların %70’i, ikinci aşamanın tek seferde uygulanması gerektiğini belirtti.

News ID 1924608

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