İran'dan ABD'nin asılsız suçlamalarına tepki

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İreveni, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’ne hitaben yazdığı bir mektupta, ABD ve Siyonist rejimin BM Güvenlik Konseyi toplantısında İran’a yönelik suçlamalarına değinerek, "Bu suçlamalar, İsrail rejiminin Gazze’de Filistin halkına yönelik yürüttüğü soykırım savaşı, savaş suçları ve büyük çaplı katliamları uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya yönelik hesaplı bir girişimden başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, ABD’nin bu asılsız suçlamalarla İran’a karşı düşmanca tavrını sürdürdüğünü vurgulayarak, "ABD’nin BM Daimi Temsilciliği, doğrudan Washington’un yönlendirmesiyle hareket etmekte, sahadaki gerçekleri görmezden gelmekte ve İran’a yönelik temelsiz suçlamaları sürekli olarak gündeme getirmektedir." dedi.

İrevani ayrıca, "ABD’nin BM Daimi Temsilciliği, her fırsatta BM Güvenlik Konseyi’ni Washington’un siyasi gündemlerini ilerletmek için bir araç haline getirmekte ve İran’ı uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak göstermek amacıyla yanlış bir algı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

İrevani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu ve tamamen İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde yürütüldüğünü açıkça vurgulamam gerekiyor" diye kaydetti.