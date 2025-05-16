Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik suçları soykırımın açık bir örneğidir

İran’ın BM Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, “Nekbe Günü”nde düzenlenen BM özel oturumunda, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği sürekli suçlara dikkat çekerek, bu eylemleri açık bir soykırım örneği olarak nitelendirdi ve ABD’yi bu suçların tam anlamıyla ortağı olarak tanımladı.

İranlı üst düzey diplomat, Siyonist rejimin kasıtlı bombardımanlarına değinerek, “Biz bu oturumda bir araya gelmişken, İsrail rejimi, ABD’nin desteği ve yardımıyla, hastaneleri, okulları, kadınları, çocukları, BM çalışanlarını, gazetecileri kasten hedef alıyor; bu saldırılar şu ana kadar yaklaşık 60 bin kişinin şehit olmasına ve çok daha fazlasının yaralanmasına ya da kaybolmasına yol açmıştır” dedi.

İrevani konuşmasının devamında, “Bu rejimin işlediği vahşi suçların kanıtları inkâr edilemezdir ve uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve diğer yetkili yargı mercileri bu vahşetin boyutlarını çok iyi bilmektedir” ifadesini kullandı.

Filistin halkının meşru müdafaa hakkına ve kendi topraklarına geri dönme hakkına vurgu yapan İrevani, “Siyonist rejim ve onun destekçileri, milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesinin, çocukların yetim kalmasının, ailelerin yas tutmasının ve Filistin'deki günlük yaşamın yok edilmesinin ana sorumlusudur ve bölgede yaşanan felaketlerin ve istikrarsızlığın başlıca sorumlularıdır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın BM Daimî Temsilcisi ayrıca “Uluslararası toplum defalarca İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunmasına rağmen, bu rejim ve destekçileri, işledikleri suçların cezasız kalacağı yanılgısı ve yalan propagandaların gölgesinde, bu suçları artırarak sürdürmektedir” diye konuştu.