İran: İslamofobi, İsrail’in işgal ve suçlarını meşrulaştırma aracıdır

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İreveni, BM’nin Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü münasebeti ile düzenlenen üst düzey toplantıda konuştu.

Müslümanlara yönelik artan nefret söylemini kınayan İrevani, İsrail’in İslamofobiyi Filistin’deki işgal ve suçlarını meşrulaştırmak için kullandığını vurguladı.

İsrail’in Filistin halkına yönelik baskılarını hatırlatan İranlı diplomat, “Dünya her gün işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik vahşi saldırılara tanık oluyor. İşgalci İsrail rejimi ve müttefikleri, İslam’ı terörle ilişkilendirerek savaş suçlarını, apartheid politikalarını ve sistematik baskıyı haklı çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Ana akım medya ve sosyal medya platformlarının İslamofobinin yayılmasında rol oynadığını belirten İrevani, “Bu propaganda ağları yalnızca Müslümanları hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda Filistin halkının meşru direnişini de itibarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İrevani ayrıca, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı politikaların İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini ve bu politikaların Filistinlilere yönelik zulmü örtbas ettiğini söyledi.

İran’ın BM Temsilcisi, Batı’da İslam’a, kutsal mekanlara ve Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları da kınayarak, tüm ülkeleri İslam’a yönelik hakaretleri ve Müslümanlara karşı nefret söylemlerini suç sayan yasalar çıkarmaya çağırdı.

İreveni son olarak, BM Genel Sekreteri tarafından İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanan “Miguel Ángel Moratinos”un göreve getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve İran’ın bu konuda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.