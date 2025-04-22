İran'dan ABD ve Siyonist rejimin asılsız suçlamalarına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Emir Said İrevani, 9 Nisan 2025 tarihinde (9896. oturum) BM Güvenlik Konseyi'nin düzenlediği acil toplantıda ABD ve Siyonist rejim temsilcilerinin İran’ın Suriye'deki rolüne dair ileri sürdükleri asılsız suçlamaları sert bir şekilde reddetti.

İrevani, İran’ın hiçbir zaman Suriye’de istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan bir politika izlemediğini ve her zaman bu ülkenin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğini desteklediğini vurguladı.

İrevani ayrıca, Suriye’deki istikrarı bozan esas unsurun, terörle mücadele bahanesiyle terör gruplarını silahlandıran, destekleyen ve Siyonist rejimin işgaline arka çıkan ABD’nin müdahaleci ve işgalci politikaları olduğunu belirtti.

Mektubun devamında İrevani, Siyonist rejimin Suriye egemenliğine yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, BM Güvenlik Konseyi’nin bu eylemleri durdurmak için acil ve kararlı bir adım atması çağrısında bulundu.

Siyonist rejimin Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgalinin uluslararası hukukun ve BM Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararının açık ihlali olduğunu vurgulayan İrevani, bu kararın işgalci rejimin herhangi bir egemenlik veya idari yetki iddiasını hükümsüz ve geçersiz ilan ettiğini hatırlattı.

İran’ın BM Daimî Temsilcisi ayrıca, Siyonist rejimin, İran’ın Hizbullah’a silah ve mali kaynak gönderdiği yönündeki iddialarını asılsız bularak, bu suçlamaların yalnızca 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının sürekli ihlalini ve Lübnan’la ateşkes düzenlemelerinin bozulmasını meşrulaştırmaya yönelik bahaneler olduğunu ifade etti.