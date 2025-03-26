Ensarullah Lideri: Şehit Raisi'nin Filistin meselesine gösterdiği ilgi küresel arenada örnek

El-Mesîre'nin haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik El-Husi, Kudüs Minberi programında, "Filistin'den Lübnan, Yemen, Irak ve İran'a kadar Kudüs yolunun şehitlerini selamlıyoruz." dedi.

Ensarullah Lideri "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve şehit İsmail Haniye'nin duruşları hakikati dile getiriyor, milleti uyandırıyor ve sahada etkili oluyor."ifadesini kullandı.

Abdulmelik el-Husi, "Bu iki büyük şehit, Siyonist rejimin saldırganlığına karşı koymada rol aldı ve İslam ümmetinde cihad bayrağının yükselmesinde öncü oldular" dedi.

"Büyük ve değerli önderimiz, şehit Seyyid İbrahim Reisi'nin, eski İran Cumhurbaşkanı'nın da adını anıyoruz. Samimiyeti ve Filistin davasına verdiği önemle cumhurbaşkanları arasında örnek bir isimdi. Şehit Reisi, İran'ın tutumunu pratik bir şekilde ortaya koydu." açıklamasını yaptı.