Yemen'den Tel Aviv'e füze saldırısı (+Video)

Yemen’den fırlatılan füze sonrası Tel Aviv ve Filistin’in merkez bölgelerinde geniş çaplı hava saldırısı alarmı verildi.

Meydan Haber Ajansı’na göre, Tel Aviv ve çevresindeki birçok şehirde, özellikle Kudüs ve Batı Şeria’nın kuzeyinde tehlike sirenleri çalmaya başladı.

El Cezire'ye göre, 20’den fazla işgal altındaki şehirde, Tel Aviv, Kudüs ve Batı Şeria’nın kuzey bölgesinde hava saldırısı alarmı verilerek, halk tahliye edildi.

Al-Masirah televizyonu ise, alarmın Yafa, Palmachim Hava Üssü ve Filistin’in merkezi bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde de duyulduğunu bildirdi.

Filistin el-Youm haber ajansı, Yemende fırlatılan füzenin ardından, işgalci yerleşimcilerin, alarm sesinin duyulmasıyla hızla sığınaklara kaçtığını duyurdu. Siyonist Kanal 12‘ye göre, alarmın ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nda tüm hava trafiği durduruldu ve yolcular sığınaklara yönlendirildi.

Ayrıca, Ben Gurion Havaalanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edilirken, yolcular güvenli bölgelere tahliye edildi.