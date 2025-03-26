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26 Mar 2025 08:32

Yemen, İsrail ve Amerikan hedeflerine saldırdı

Yemen, İsrail ve Amerikan hedeflerine saldırdı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki toprakların Yafa bölgesinde Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'in El-Mesîre televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkenin füze birliği, hava kuvvetleri ve donanmasının Kızıldeniz'deki düşman savaş gemilerini hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, Bu saldırının merkezinde Yemen saldırılarına destek veren Amerikan uçak gemisi "Truman" olduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu açıklamanın yapıldığı ana kadar çatışma halinde olduklarını ve düşman hedeflerine karşı koymaya devam ettiklerini, operasyon sahasındaki saldırılara karşı aktif şekilde mücadele etmeye ve gelişmeleri yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri bu operasyonda hedeflerine başarıyla ulaştığını, Yemen Silahlı Kuvvetleri ABD saldırganlığına karşı koymaya devam edeceklerini ve artan gerginliğe karşı karşı önlemlerle karşılık vereceklerini vurgulamıştır.

News ID 1925539

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