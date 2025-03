Gazzeli uzman: Dünya Kudüs Günü, İsrail'e Filistin'in yalnız olmadığını gösterir

İslam Devrimi zaferinden önce Filistin meselesi sadece bir Arap-Filistin meselesinden ibaretti. Ama İslam Devrim Zaferi sonrası İmam Humeyni tarafından mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılması Filistin Meselesine İslam- Filistin boyutunu kazandırdı. Yani Filistin sadece Arap ülkelerinin meselesi değil aynı zamanda tüm İslam ülkelerinin meselesidir.

Bugün Dünya Kudüs Günün münasbeti ile Gazzeli araştırmacı-gazeteci Mohammed Abu Taqiya i bir röportaj yaptı:

1- Gazze savaşının başlamasıyla birlikte sadece Müslümanların değil, aynı zamanda gayrimüslim toplumların da uyanışına tanık olduk. Ama sadece Gazze savaşında değil, aynı zamanda Filistin ve Kudüs'e yönelik zulüm konusunda insan vicdanının da uyanık olması lazım. Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün düzenlenmesinin bu konuda nasıl bir etkisi olabilir?

Evet; aslında Gazze'nin maruz kaldığı soykırım savaşında dünyada bir çok insanın uyanışına sebep oldu. Gazze, Filistin'in yüzde birini temsil eden bir parçasıdır. Evet Gazze Filistin'in direniş kaynağıdır. Hatta dünyadaki direnişin kaynağıdır. Ama yine de Filistin'in tarihi davasını bir bütün olarak unutmamamız gerekiyor. Aksa Tufanı Operasyonu’nun nedeni Mesci-di Aksa'ya yapılan ve dayanılmaz hale gelen işgaller ve tehditlerdir. Diğer taraftan da Filistin topraklarına yapılan işgal ve yerleşim alanlarının yapılmasıdır. Bir milyona aşkın işgalcinin Batı Şeria'da bulunması böyle bir operasyonun gerçekleşmesine neden oldu. Ayrıca hapishanedeki esirler ve bu esirlerin idam ile karşı karşıya kalması da söz konusuydu. En önemlisi Filistin'i hakkına kavuşturmak için bir Aksa Tufanı Operasyonu yapıldı. Evet Dünyada milyonlarca insan Gazze'deki olaylardan dolayı üzgün. Ama bunların somut hale getirilmesi önemlidir. Ama bütün bunları sadece bir günde gündeme getirmek yanlıştır. Bütün Müslümanları hedef alan siyonist rejimi bir gün ile durduramazsınız. Tüm halkların ve Hükümetlerin İsrail’e karşı kapsamlı çalışması lazım.

2- Sizce Dünya Kudüs Günü, Arap ve İslam ülkelerini büyük sorumluluklar yerine getirmeye motive etmeyi başardı mı?

Kudüs için uluslararası özel bir günün olması ve Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılması çok önemli. Zira bunlar farkındalık yaratıyor. Ama yine de hatırlatmak gerekiyor düşman bir gün değil her gün, her dakika ve her saniye Kudüs'e karşı çalışıyor. Onun için evet böyle bir gün Müslümanlar için bir duraktır ve bu konuyu yenileme ve sıcak tutma konusunda yardımcı olacaktır. Ama ihtiyaç olan şudur: Her günü bir Kudüs günü olarak görmek gerekiyor. İşgalcilere yaptırım şeklinde somut bir adım atılması gerekiyor.

3- Bir Gazzeli ve bir Filistinli olarak Gazze halkının Dünya Kudüs Günü ile ilgili düşüncesini anlatır mısınız?

Evet bir Filistinli gazeteci olarak söylüyorum, böyle bir özel bir günün Filistinliler için adlandırılması Filistin halkı için anlamlıdır. Özellikle soykırımın geri dönmesi ile birlikte böyle bir etkinliğin yapılması önemlidir. Çünkü işgalciler şunu Filistinlilere söylemek istiyorlar: yalnızsınız. Biz sizi yok edersek yarın sizin yokluğunuzu farkedecek bir İslam Dünyası yok. Bunu dayatmaya ve halkımızın azimlerini kırmaya çalışıyorlar.

Ve böyle bir gün Filistinlilerin yalnız olmadıklarını gösteriyor. Yine de söylemek ve tekrar etmek gerekiyor işgalcilerin gösterdiği vahşetler ve söykırımlar ki sadece Filistin değil Irak, İran, Lübnan'ı ve hatta Mısır'ı da hedef almaya çalışıyorlar bu nedenle daha fazla somut adım atmak gerektiriyor.

Filistin mücadelesine destek olacak bir ümmet görmek isteriz. Biz 18 aydır bir soykırımdan bahsediyoruz. Gazze halkı alamadıkları sağlık hizmetlerı ve imkan olmadığı için enkaz altında can verdiler. Artık bunlar Müslümanlar için bir utanç. Müslümanlar bu kanserle mücadele etmek için bir araya gelmelidir.