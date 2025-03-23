Yemen'den ABD uçak gemisine saatler süren İHA saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in işgali altındaki Yafa bölgesinde bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı süpersonik “Filistin 2” balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu. Yemenli yetkililere göre saldırı, havalimanındaki uçuşların durmasına yol açtı.

Ayrıca Yemen güçleri, Kızıldeniz’de ABD’ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi ve diğer bazı düşman deniz unsurlarıyla çatışmaya girdiklerini açıkladı. Yemen ordusu, saatler süren çatışmada birden fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandıklarını belirtti.

Öte yandan, sabah saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv ve işgal altındaki Filistin topraklarının geniş bir bölümünde sirenler çaldı. Tel Aviv, Kudüs ve Batı Şeria’nın kuzeyi dahil olmak üzere 20’den fazla şehirde alarm verildi. El-Mesira televizyonu da Yafa, Palmahım Hava Üssü ve işgal altındaki merkez bölgelerde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Arap medya kaynakları, Yemen’in füze saldırısının ardından İsrail’deki yerleşimcilerin panikle sığınaklara kaçış anlarını yayınladı.

Dün gece Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin bölgeye ikinci bir uçak gemisi göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. El-Husi, USS Truman gemisinin başarısız olduğunu öne sürerek, “ABD, uçak gemileriyle dünyayı tehdit ediyordu. Ancak Yemen karşısında yenilgiyi kabul etti” ifadelerini kullandı.