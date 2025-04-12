  1. Ekonomi
12 Nis 2025 13:47

Pezeşkiyan'a, 20 kişilik ekonomi bakanı aday listesi sunuldu

Pezeşkiyan'a, 20 kişilik ekonomi bakanı aday listesi sunuldu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’a, yeni Ekonomi Bakanı’nın belirlenmesi için 20 kişilik bir aday listesi sunuldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’a, yeni Ekonomi Bakanı’nın belirlenmesi için 20 kişilik bir aday listesi sunuldu.

Listede en dikkat çeken isim, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde (11. hükümet) Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Ali Tayyibnia oldu. Tayyibnia, listede ilk sırada yer alıyor ve güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Pezeşkiyan, İran Meclisi tarafından görevden alınan eski bakan Abdülnasır Himmeti’nin yerine geçecek ismi önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacak. Yeni bakan, anayasanın 135. maddesi gereğince Meclis’ten güvenoyu almak zorunda.

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gensoru sonucunda 2 Mart'ta görevden alındı.

News ID 1925946

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