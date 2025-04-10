İran-Mısır dışişleri bakanları bölgeyi ve ABD ile yapılacak müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati Çarşamba gecesi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldılar.

Bakan Erakçi, bölgedeki krizlerin çözümünün anahtarı Siyonist rejimin suçlarının derhal durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için bölge ülkelerinin ortak hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede taraflar, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırı ve işgalinin yanı sıra Yemen'e yönelik saldırılarının sürmesi sonucunda bölgede artan gerginlikten duydukları derin endişeyi dile getirerek, gerginliğin azaltılması ve tüm bölgede yaygın bir krizin önlenmesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İran ile ABD arasında Maskat'ta gerçekleştirilecek olan dolaylı müzakereler de bu görüşmelerin bir diğer odak noktasıydı.