İran'a yönelik tehditler zenginleştirilmiş uranyumun başka bir yere intikal edilmesine yol açacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Eski Genel Sekreteri ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın danışmanı Ali Şemhani, dış tehditlerin devam etmesi ve İran'ın askeri saldırı durumunda olması , Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin sınır dışı edilmesi ve ajansla işbirliğinin kesilmesi gibi caydırıcı önlemlere yol açabileceğini vurguladı.

Şemhani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Dış tehditlerin devam etmesi ve İran'ın askeri saldırıya maruz kalması durumunda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin sınır dışı edilmesi ve İran ile işbirliğinin kesilmesi gibi caydırıcı önlemlere yol açabilir. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'daki güvenli ve açıklanmayan yerlere aktarılması da gündemde olabilir."