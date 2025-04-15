İran-Irak petrol işbirliğine dair mutabakat zaptlarının detayları

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında petrol alanındaki iş birliğini genişletmeye yönelik çeşitli mutabakat zaptlarının (MoU) imzalandığını duyurdu.

Anlaşmalar; deniz keşif faaliyetleri, sınır ötesi gaz transferi ve İran’daki NG(L) tesislerinin beslenmesi gibi kritik alanları kapsıyor.

Paknijad, Irak Başbakan Yardımcısı ve Enerji İşlerinden Sorumlu Bakan Hayyan Abdulgani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İran ve Irak’ın kültürel, dini ve tarihi ortaklıklarına değinerek, “Bu ortaklıklar, enerji alanında da somut işbirliği için güçlü bir zemin hazırlıyor,” dedi.

Anlaşmaların önemli bir kısmının daha önce imzalanan belgelerin uygulanmasına yönelik olduğunu belirten Bakan, özellikle deniz keşif faaliyetlerinde İranlı şirketlerin teknik kabiliyetlerinden faydalanılarak bir ortak çalışma grubunun kurulacağını açıkladı.

Paknejad ayrıca, İran’ın batısında yer alan NG(L) tesislerinde hammadde sıkıntısı yaşandığını, oysa Irak’ın İran sınırına yakın petrol sahalarında üretilen ve değerlendirilmeden yakılan gazların bu açığı kapatabileceğini söyledi. İranlı bakan bu kapsamda, söz konusu gazların özel sektör yatırımlarıyla İran’a taşınması için bir mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

İmzalanan belgelerin yalnızca işbirliği mutabakatı olmadığını vurgulayan Paknijad, bu belgeler arasında bilgi gizliliğini içeren protokoller ve ön yükümlülükler de bulunduğunu ifade etti.