OPEC: İran'ın petrol üretimi yükselmeye devam ediyor

OPEC’in ikincil kaynaklarına dayanan rapor, Ağustos ayında (Temmuz-Ağustos) bu örgütün 12 üyesinin 26 milyon 588 bin varil petrol ürettiğini, bunun Temmuz ayındaki 26 milyon 784 bin varilden 197 bin varil daha az olduğunu gösteriyor.

Ağustos ayı OPEC raporuna göre, günlük 8 milyon 983 bin varil üretimle Suudi Arabistan ve günlük 4 milyon 228 bin varil üretimle Irak'ın ardından İran, günlük 3 milyon 277 bin varil üretimle bu örgütün üçüncü büyük üreticisi konumunu korudu.

İkincil kaynaklara göre İran, Ağustos ayında (Temmuz-Ağustos) 3 milyon 277 bin varil ham petrol üreterek, Temmuz 2024'teki (Haziran-Temmuz) üretimden 4 bin varil daha fazla üretim gerçekleştirdi.

Bu rapora göre, bu dönemde örgütün yedi üyesinin üretimi artış gösterdi ve en büyük üretim artışı günde 57 bin varil ile Nijerya'ya ait. İran, Venezuela ve Libya, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin arz kesintisi anlaşmasından muaf tutulmuş durumda.

OPEC'in en yeni aylık raporuna göre, İran'ın ağır ham petrolünün fiyatı Ağustos ayında, Temmuz 2024'e göre 6 dolar 94 sent (yüzde 8,2) azaldı. İran'ın ağır ham petrol fiyatı Ağustos 2024'te 77 dolar 63 sent olarak kaydedildi. Bu rakam Temmuz 2024'te varil başına 84 dolar 57 sent idi.

2024 yılında İran'ın ağır ham petrolünün ortalama fiyatı 82 dolar 86 sent oldu. OPEC petrol sepetinin fiyatı da Temmuz 2024’te varil başına 83 dolar 3 sente ulaştı, bu da Temmuz 2024’e göre 6 dolar 2 sent (yüzde 7,1) artış anlamına geliyor.

OPEC Sekreterliği’nin en yeni (Eylül) aylık raporuna göre, 2024 yılında küresel ham petrol talebi günlük 2 milyon 300 bin varil artacak. 2024 yılı için küresel petrol talebi 104 milyon 240 bin varil olarak öngörülüyor ve bu rakam Eylül ayı raporunda Temmuz ayı için yapılan tahminde değişiklik göstermiyor.

OPEC aylık raporunda ayrıca 2025 yılında küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 740 bin varil artarak toplamda günlük 105 milyon 990 bin varile ulaşacağını öngördü.