İran ile OPEC fonu arasında anlaşma

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti, Yükselen Ekonomiler Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı, bu görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "OPEC Fonu Başkanı ile, fonun sağladığı mali kaynaklardan İranlı yükleniciler ve teknik ve mühendislik hizmeti sunanların faydalanabilmesi için iyi bir anlaşma sağladık" dedi.

Himmeti, "OPEC'in aktif bir üyesi olarak toplantılara ve oturumlara daha fazla katılım göstereceğiz. Ayrıca, bu fonun temsilcileri İran'a gelecek ve Ticaret Odası ile ekonomik aktörlerle fikir alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerini geliştireceğiz" ifadelerinde bulundu.