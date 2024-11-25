İran ile OPEC Fonu arasında görüşme

28. Dünya Yatırım Konferansı 'na (WIC) katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile görüştü.

İran ve OPEC Fonu arasınaki işbirliğinin ele alındığın görüşmede Himmeti, İran'ın OPEC Fonu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Himmeti, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Alkhalifa'yı İran'a davet etti.

Alkhalifa da İran'ın, OPEC Fonu'nun en değerli üye ülkelerinden biri olduğunu belirterek, İranlı yatırımcıların ortak projelerde yer almasını olumlu karşıladıklaırnı söyledi.

28. Dünya Yatırım Konferansı Riyad'da başladı

Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği (WAIPA) ve Invest Saudi platformunun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman himayesinde düzenlediği 28. Dünya Yatırım Konferansı (WIC) Riyad'da başladı.

Bu yıl 'Dijital Dönüşümü ve Sürdürülebilir Büyümeyi Benimsemek: Yatırım Fırsatlarını Ölçeklendirmek' temasıyla gerçekleştirilen konferans, 100'den fazla ülkeden bakanları, yatırım ajanslarını, iş dünyasını ve uluslararası organizasyonların temsilcilerini bir araya getirdi.

Doğrudan yabancı yatırım (FDI) profesyonellerine küresel diyalog imkanı sağlayan 28. Dünya Yatırım Konferansı, 3 gün boyunca etkili yatırım stratejileri geliştirme amacı taşıyan çok sayıda oturuma ev sahipliği yapacak.