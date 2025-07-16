OPEC: İran'ın ağır ham petrol fiyatları arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Sekreterliği’ne göre, OPEC üyesi 12 ülkenin petrol üretimi haziran ayında toplamda günlük 27 milyon 235 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam, mayıs ayına göre günlük 220 bin varil artış anlamına gelmektedir.

İran’ın petrol üretimi ise günlük 62 bin varil azalarak 3 milyon 241 bin varile gerilemiştir. Ancak İran, Suudi Arabistan ve Irak’ın ardından OPEC’te üçüncü büyük petrol üreticisi konumunu korumuştur.

İran’ın 2024 yılındaki ortalama petrol üretimi günlük 3 milyon 257 bin varil, 2023 yılındaki ortalama üretimi ise günlük 2 milyon 884 bin varil olmuştur. Suudi Arabistan haziran 2025’te günlük 9 milyon 356 bin varil, Irak günlük 3 milyon 943 bin varil ve İran günlük 3 milyon 241 bin varil üretimle OPEC’in üç büyük üreticisi olmuştur.

OPEC+ üyeleri de haziran ayında günlük 14 milyon 323 bin varil üretim gerçekleştirmiştir. Bu rakam, mayıs ayındaki 14 milyon 194 bin varillik üretime göre günlük 129 bin varil artış göstermektedir.

Genel olarak, haziran ayında OPEC ve müttefiklerinin toplam ham petrol üretimi 41 milyon 559 bin varil olarak kaydedilmiştir. Bu miktar, mayıs ayındaki 41 milyon 210 bin varillik üretime göre günlük 349 bin varil artış anlamına gelmektedir.

OPEC’in en son aylık raporuna göre, İran ağır ham petrolünün fiyatı haziran ayında, mayıs ayına kıyasla 5,88 dolar, yani yüzde 9,2 oranında artmıştır. İran ağır ham petrolünün haziran 2025’teki fiyatı 69,13 dolar olarak kaydedilmiştir; oysa bu rakam mayıs ayında varil başına 63,25 dolardı.