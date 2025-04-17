Bakan Erakçi Moskova'da(+video)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bu sabah üst düzey Rus yetkililerle görüşmek ve istişarelerde bulunmak ve Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin yazılı mesajını Putin'e iletmek üzere diplomatik bir heyetin başında Moskova Havalimanı'na vardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı'nın daha önce planlanan Rusya ziyareti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine ve iki ülke arasında stratejik ortak olarak devam eden istişareler çerçevesinde gerçekleşiyor."dedi.

Bekayi sözlerinin devamında "Sayın Erakçi'nin bu ziyaretinde, üst düzey Rus yetkililerle ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ABD ile son dönemde yürütülen dolaylı müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulunması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, bu ziyaretin, iki ülke arasındaki anlaşmaların, özellikle İran ile Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasının takibi açısından değerli bir fırsat olduğunu değerlendirdi.