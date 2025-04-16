UAEA Başkanı Grossi'den Tahran'a önemli ziyaret

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İranlı yetkililerle görüşmek için Tahran'a geldi.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çarşamba akşamı Tahran'a gelecek ve Dışişleri Bakanı Erakçi ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşecek." demişti.

Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana’daki uluslararası kuruluşlarda İran’ın yeni daimi temsilcisi Rıza Necefi’nin güven mektubunu teslim aldığını duyurdu.

İran ziyaretini doğrulayan Grossi ayrıca, “Diplomatik çözümlere ciddi ihtiyaç duyulan bu dönemde, İran’la Ajans arasındaki sürekli işbirliği son derece gereklidir” demişti.