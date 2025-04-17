Erakçi, Grossi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Barış müdürüne ihtiyacımız var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çarşamba günü iki günlük resmi ziyaret için Tahran'a giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Erakçi, sosyal medya sayfasıdan şunları paylaştı:

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkanı Sayın Rafael Grossi ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdim." Önümüzdeki aylarda Ajans, İran nükleer sorununun barışçıl çözümünde önemli rol oynayabilir.

"Mevcut müzakereleri yolundan saptırmak için çeşitli yıkıcı etkenler bir araya geldiğinden, bir 'Barış Genel Müdürü'ne ihtiyacımız var."

Erakçi, "Biz Grossi'nin ajansı siyasetten ve siyasallaştırmadan uzak tutma ve teknik görevlerine odaklanma misyonuna güvenmek istiyoruz" dedi.

Grossi: Tahran'da yapılan görüşmelerim önemli

Erakçi ile görüşmenin ardından X'te bir paylaşım yapan Grossi, Tahran'da kendisiyle yapılan görüşmeleri "önemli" olarak nitelendirdi.

Grossi "Diplomasinin acilen gerekli olduğu bir dönemde, İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine ilişkin güvenilir güvenceler sağlamak için Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile işbirliği vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.