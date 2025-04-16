Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Taraflar, Tahran ile Washington arasında Umman'ın ev sahipliğinde yürütülen dolaylı müzakereleri, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.



Erakçi, yakın zamanda İran'daki Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşen ve birkaç Pakistan vatandaşının ölümüne yol açan son terör saldırısını kınadı ve ailelerine başsağlığı diledi. Erakçi, İran’ın olayın faillerini tespit edip cezalandırma kararlılığını vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistanlı mevkidaşına Umman'daki dolaylı görüşmelere ilişkin bilgi verdi ve Pakistan'a destekleyici tutumundan dolayı teşekkür etti.



Muhammed İshak Dar İran-ABD görüşmeleri sürecini memnuniyetle karşıladı.



Bu görüşmelerin İran ve tüm bölge için olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade eden İshak Dar Pakistan'ın sürece her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.



İshak Dar ayrıca ülkesinin terörizm gibi uğursuz bir olguyla mücadelede İran'la yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.