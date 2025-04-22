İran: Suudi Arabistan müzakerelerde arabulucu rolünde değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelere Suudi Arabistan’ın arabuluculuk yaptığı yönündeki medya iddialarını yalanladı.

Bekayi, bu iddiaların tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu ve gerçekle örtüşmediğini belirtti.

Sözcü Bekayi Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Moskova’nın İran’ın nükleer dosyasındaki rolüne değinerek, “Gelecekte de Rusya’nın bu süreçte önemli ve yapıcı rolünü sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

İran ile ABD arasında süren dolaylı müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Bekayi “Washington ile henüz detaylı müzakerelere girmedik. Ancak Rus dostlarımızın gerektiğinde bu süreçte yapıcı rollerini oynayacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

İran ile ABD arasındaki ilk tur dolaylı müzakereler, 12 Nisan’da Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılmıştı. İkinci tur görüşmeler ise 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti.

Görüşmelere Umman arabuluculuk ediyor. Taraflar, görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklayarak sürecin devam edeceğini duyurdu.

Üçüncü tur görüşmelerin ise 26 Nisan Cumartesi günü Maskat’ta yapılması planlanıyor.