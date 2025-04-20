İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik her türlü girişime açığız

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran ile ABD arasında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen ikinci tur dolaylı görüşmelere değinerek, bu müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı ve hükümetin ülke yönetimindeki ana rotasından sapmayacağını belirtti.

Görüşmelerin Umman’ın arabuluculuğunda ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirten Sözcü Muhacirani, bu görüşmelerin amacının gerginliğin azaltılması ve gelecekteki teknik görüşmelere zemin hazırlanması olduğunu söyledi.

Muhacirani ayrıca tarafların mutabakatıyla, müzakerelerin önümüzdeki günlerde uzman düzeyinde devam edeceği ve ardından daha üst düzeyde Maskat’ta sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

Hükümetin, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere dair öngörüsüne ilişkin bir soruya da yanıt veren Sözcü Muhacirani, “Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre müzakereler şu ana kadar olumlu bir seyir izlemiştir; ancak Ayetullah Hamanei’nin de belirttiği gibi, bu görüşmelere ne iyimser ne de kötümseriz” dedi.

Hükümetin dış politikadaki temel yaklaşımına vurgu yapan Muhacirani, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman ulusal çıkarlar ve halkın onurunu koruma temelinde hareket etmiş, hikmet ve maslahat ilkelerini gözetmiştir. Müzakere sürecinde de yaptırımların kaldırılması ve İran halkının haklarının sağlanması yönündeki her türlü yapıcı girişime açığız.” ifadelerinde bulundu.