AP: İran-ABD nükleer görüşmeleri hızla ilerliyor

Amerikan haber ajansı Associated Press, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı nükleer görüşmelerin teknik düzeye taşındığını belirterek bunun müzakerelerde hızlı ilerlemenin bir göstergesi olduğunu yazdı.

İran ve ABD heyetleri şu ana kadar iki kez dolaylı olarak müzakere etti. Bu temasların çarşamba gününden itibaren teknik düzeye geçeceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, müzakerelerin ciddiyet kazandığına ve detaylara girilmeye başlandığına işaret ediyor.

Bununla birlikte, bu durumun yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağı anlamına gelmediği uyarısı da yapılıyor. Ancak bu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı’nın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Wiktorow’un görüşmelerinin başarısız olmadığını gösteriyor.

Silah Kontrol Derneği’nde yayılmanın önlenmesi politikası direktörü Kelsey Davenport, tarafların gerçekçi ve uygulanabilir hedeflerle müzakere masasında olduğunu ve detayları konuşmak istediklerini ifade etti.

Davenport, Wiktorow’un İran’ın uranyum zenginleştirme programını tamamen kaldırma gibi maksimalist taleplerde bulunmadığını, aksi halde İran’ın teknik düzeyde görüşmelere sıcak bakmayacağını belirtti.

AP’nin aktardığına göre, teknik düzeydeki görüşmelerde hala çeşitli zorluklar mevcut.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada da teknik ekiplerin detaylı müzakerelerle anlaşmanın altyapısını oluşturduğu hatırlatılarak, uzmanlık gerektiren kısıtlamalar, kolaylıklar ve zamanlama gibi konuların anlaşmanın temelini oluşturduğu vurgulandı.

İki tarafın teknik görüşmelere hangi temsilcileri göndereceği henüz netlik kazanmasa da, görüşmelerin ilerleyişi genel olarak olumlu bir tablo çiziyor.

Geçmişte İran ile yürütülen nükleer müzakerelere katılan eski Amerikalı diplomat Alan Eyre, “Henüz erken bir aşamadayız ancak şu ana kadar umut verici bir süreç yaşanıyor. Görüşmelerin bu hızla teknik düzeye ulaşması iyi bir işaret,” ifadelerini kullandı.

Eyre, şu anda anlaşmaya ulaşmanın önünde belirgin bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü’nden Richard Nephew da teknik düzeye geçilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, asıl zor kısmın şimdi başladığı uyarısında bulundu.