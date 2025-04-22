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22 Nis 2025 08:06

Erakçi: İran kamuoyu önünde müzakere etmeyi düşünmüyor

Erakçi: İran kamuoyu önünde müzakere etmeyi düşünmüyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Carnegie Uluslararası Nükleer Politika Konferansı'nda yapması planlanan konuşmasından kısa bir kesit sunarak, İran’ın kamuoyu önünde müzakere etmeyi kesinlikle amaçlamadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Carnegie Uluslararası Nükleer Politika Konferansı’nda ana konuşmacı olarak yer kabul ettiği sırada, İran ve ABD arasında çarşamba günü uzmanlar düzeyinde, cumartesi günü ise üst düzeyde başlayacak olan yeni müzakere turunun tarihinin henüz belirlenmemiş olduğunu aktardı.

Erakçi, “Hazırlamış olduğum konuşma metninde de altını çizdiğim gibi, İran, kamuoyu önünde müzakere etmeyi kesinlikle amaçlamıyor” diye kaydetti.

Bakan Erakçi, onuşmasında ayrıca, bazı “çıkar gruplarının” müzakerecileri itibarsızlaştırmaya ve ABD hükümetini maksimalist talepler öne sürmeye teşvik ederek diplomasi sürecini manipüle etmeye çalıştığını dile getirdiğini belirtti.

News ID 1926243

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