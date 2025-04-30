İran ve Cezayir dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam saatlerinde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan zulümlerine ve Lübnan’a yönelik sürekli saldırılarına dikkat çekerek, savunmasız Filistin halkının katledilmesinin ve zorunlu göçe tabi tutulmasının önlenmesi amacıyla İslam ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı ise, Siyonist rejimin bölgeyi güvensizleştirmeye devam etmesinden ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, işgal altındaki Filistin’de masum insanların katledilmesini kınayarak, İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Attaf, Filistin halkının haklarını desteklemek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Bakan Erakçi, Cezayirli mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere dair son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Erakçi ayrıca, son BM Güvenlik Konseyi toplantısında Cezayir’in İran’ın nükleer meselesine ilişkin ilkeli tutumuna teşekkür etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı da, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.