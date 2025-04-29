Galibaf: Netanyahu’nun tehditleri değersiz lafazanlık

Meclis’in bugünkü açık oturumunda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereleri etkilemeye yönelik “değersiz bir lafazanlık” olarak nitelendirdi.

Şehit Recai Limanı’ndaki trajik patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Galibaf, İran halkının olayın ardından gösterdiği birlik ve dayanışmaya övgüde bulundu.

Patlama sonrası devlet yetkililerinin Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla olay yerine hızla intikal ettiğini ve kazanın nedenlerinin titizlikle araştırıldığını ifade eden Galibaf, soruşturmaların sonucunun kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını vurguladı.

Galibaf “Hamas’ın kâbusu Netanyahu’yu daha da hayalperest hale getirmiştir. Siyasi ölümünden kaçmak için boş tehditlerde bulunmakta, büyük İran milletini tehdit etmektedir. O, artık her gün uçuş güzergahını değiştirerek tutuklanmaktan korkan zavallı bir hale gelmiştir,” dedi.

Siyonist rejimin ciddi ekonomik, siyasi, sosyal ve uluslararası krizlerle sarsıldığını belirten Galibaf, “Bu rejim, tehditler ve sahte zafer hikayeleriyle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ancak her büyük lafının ardından daha büyük yenilgiler yaşamıştır,” ifadelerini kullandı.

Galibaf şöyle devam etti:

“ Kimse Netanyahu'yu ciddiye almamaktadır. Tüm dünya anlamıştır ki, onun tek amacı kendi kişisel çıkarları uğruna başkalarını feda etmektir. Bugün herkes bilmektedir ki, Siyonist rejimin varlığı sadece cinayet ve katliama dayanmaktadır; barış ve istikrar onları delirtmektedir.”

Netanyahu’nun açıklamalarını ciddiye almadıklarını vurgulayan Galibaf “Eğer bu boş tehditlerin bir kısmı bile eyleme dökülürse, Siyonist rejimin ABD’nin izni olmadan hiçbir girişimde bulunamayacağını biliyoruz.”

Meclis başkanı, İran’a yapılacak herhangi bir saldırının tüm bölgeyi ateşe verecek bir kıvılcım olacağını, bölgedeki tüm Amerikan üslerinin İran’ın doğrudan hedefi olacağını ve bu ülkelerin de Siyonist rejimin maceraperestliğinin bedelini ödeyeceklerini belirtti.

Galibaf son olarak “İran’ın en geniş kapsamda saldırı kapasitesini kullanma eli tamamen serbesttir. Düşmanlarımız da bilmektedir ki, bilgi ve irade elimizde mevcuttur ve hep var olacaktır.” şeklinde konuştu.