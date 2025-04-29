İran ve Irak arasında önemli görüşme

İran Cumhurbaşkanı İcra İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, görüşmede İran ve Irak arasındaki kültürel, dini ve sınır ortaklıklarına işaret ederek, özellikle demiryolu ağlarının birbirine bağlanmasının iki ülke arasındaki ekonomik ve halklar arası ilişkilerin derinleştirilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

Gaimpenah, Şelemçe – Basra demiryolu koridoru projesinin önemine dikkat çekerek, "Bu projede İran tarafının taahhütleri başarıyla yerine getirilmektedir ve İran toprakları içindeki demiryolu altyapı çalışmaları plan doğrultusunda ilerlemektedir. Irak tarafının da taahhütlerini daha hızlı bir şekilde yerine getirmesini bekliyoruz, böylece bu önemli güzergâh en kısa sürede hizmete açılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı İcra İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ayrıca, İran ile Irak arasında imzalanan tarihi demiryolu bağlantısı mutabakat zaptını hatırlatarak, "Hüsrevî – Bağdat demiryolu bağlantısı, Hüsrevî sınır kapısından gerçekleşen yüksek hacimli ticaret göz önüne alındığında, stratejik projeler arasında yer almakta ve ciddi şekilde takip edilmelidir. Bu projenin hem ekonomik alışverişi kolaylaştıracağını hem de iki ülke ziyaretçileri için yeni bir ulaşım hattı sağlayacak” ifadesini kullandı.

Irak Başbakan Danışmanı Hazim Halidi de bu görüşmede Irak Başbakanı'nın Bendar Abbas kazası dolayısıyla ilettiği taziye mesajını sundu ve Şelemçe – Basra güzergâhındaki mayın temizleme projesinin ilerlemesi hakkında bilgi verdi.

Halidi, bu projeden sorumlu İspanyol şirketin yakında sahada çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Hüsrevî – Bağdat güzergâhına değinen Halidi, "Başlangıçta kara yolu projesi planlanmıştı, ancak son aylarda Irak hükümeti demiryolu projesini de onayladı ve Irak Başbakanı'nın İspanya ziyareti sırasında bu konuda bir İspanyol şirketle anlaşma imzalandı," dedi.

Irak Ticaret Bakan Yardımcısı Settar Caberi ise görüşmede, İran sınırlarına yakın bölgelerde ortak sanayi şehirleri kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Caberi, ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması ve mevcut engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, İran'ı Irak’taki ekonomik projelere yatırım yapmaya davet etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, Şelemçe – Basra demiryolu koridorunun tamamlanması, Hüsrevî – Bağdat demiryolu bağlantısının gerçekleştirilmesi ve ortak serbest ticaret bölgelerinin kurulması gibi ortak projelerin hızlandırılması gerektiği konusunda mutabakata vardı ve bu konuların İran-Irak Ortak İşbirliği Komisyonu çerçevesinde takip edilmesi kararlaştırıldı.