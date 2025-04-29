İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ECO Genel Sekreteri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Seyyid Hemid Purmuhammedi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT/ECO) Genel Sekreteri Asad Majid Khan ile Türkmenistan’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) sürdürülebilir kalkınma konulu ilk bakanlar forumu kapsamında bir araya geldi.

ECO’dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Khan, İran’ın özellikle ulaşım ve iletişim alanlarındaki sürdürülebilir kalkınma çabalarına yönelik sürekli katkılarından ötürü teşekkür etti.

İki taraf, kara ile çevrili ülkelerin karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi stratejileri üzerinde durdu. Ayrıca, sınırlar arasında malların ve hizmetlerin kesintisiz taşınmasını desteklemenin yolları da ele alındı.

Khan ayrıca İran’dan, bölgedeki bağlantıları artırma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme konusundaki liderlik rolünü sürdürmesini istedi.

