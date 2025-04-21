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21 Nis 2025 13:46

Irak’ın doğusunda Haşdi Şabi ile güvenlik güçlerinden ortak operasyon

Irak’ın doğusunda Haşdi Şabi ile güvenlik güçlerinden ortak operasyon

Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Arap medyasına göre, Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde bulunan Hemrin dağlık bölgesinde Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Haberde güvenlik operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in bölgedeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


 

News ID 1926225

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