IMO Genel Sekreteri’nden İran’a başsağlığı mesajı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Antonio Dominguez Velasco'nun, İran’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdindeki daimi temsilcisi ve Londra Büyükelçisi Seyyid Ali Musavi’ye hitaben gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“26 Nisan 2025 tarihinde Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen, en az 40 kişinin hayatını kaybetmesine ve binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan yürek yakan kazadan büyük bir üzüntüyle haberdar oldum.

Bu vesileyle, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün tüm üyeleri, Sekretarya ve şahsım adına, size, yaslı ailelere, yaralılara ve bu trajik kazadan etkilenen herkese en içten başsağlığı ve derin taziyelerimi sunuyorum.

Bu zor zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız, hayatını kaybedenlerin aileleri ve tüm mağdurlar ile birlikte olacaktır.”