Polonya Dışişleri Bakanı’ndan İran’a başsağlığı mesajı

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’ye gönderdiği mesajda, Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlamadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Sikorski, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına içten taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diledi.

Polonyalı Bakan ayrıca, İranlı arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve fedakarca çabalarını takdir etti.

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas limanında cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Olaya ilişkin bilgi veren Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, “Can kaybı sayısı 70’e ulaştı. 22 kişi hâlâ kayıp ve 22 kişinin cenazesi ise tanınamayacak durumda,” ifadelerini kullandı.