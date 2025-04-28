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28 Nis 2025 14:32

İran Yargı Erki Başkanı'ndan liman patlaması için özel talimat

İran Yargı Erki Başkanı'ndan liman patlaması için özel talimat

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Ejei, başsavcılık ve güvenlik kurumlarına Şehit Recai Limanı'ndaki olayın aydınlatılması ve olası faillerinin ortaya çıkarılması için talimat verdi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Ejei, ülkenin güneyinde bulunan Şehit Recai Limanı'ndaki olayın aydınlatılması ve olası faillerinin ortaya çıkarılması için talimat verdi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de, Bender Abbas'taki patlamada kasıt veya ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için güvenlik ve yargı kurumlarına talimat vermişti.

Liman patlamasında can kaybı sayısı 46'ya çıktı

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

İranlı yetkili, 1210 yaralıdan 1072'sinin taburcu edildiğini, 138 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

News ID 1926480

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