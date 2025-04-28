Erdoğan: İranlı kardeşlerimize taziyelerimi sunuyorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, İran'daki Bender Abbas limanında meydana gelen patlamaya değinerek, ''İran’da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.'' dedi.

İran'ın güneyindeki Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 65 kişi hayatını kaybetti.