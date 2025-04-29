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29 Nis 2025 10:53

İran'daki patlamada can kaybı 70'e ulaştı

İran'daki patlamada can kaybı 70'e ulaştı

Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı patlamasına ilişkin bilgi veren Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, “Can kaybı sayısı 70’e ulaştı. 22 kişi hâlâ kayıp ve 22 kişinin cenazesi ise tanınamayacak durumda,” dedi.

Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı patlamasına ilişkin bilgi veren Hürmüzgan Valisi  Muhammed Aşuri, “Can kaybı sayısı 70’e ulaştı. 22 kişi hâlâ kayıp ve 22 kişinin cenazesi ise tanınamayacak durumda,” ifadelerini kullandı.

İran’ın güneyinde yer alan Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen trajik olayın ardından, 100 yeni gönüllü yardım görevlisi daha kayıp kişilerin aranması çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

İran'daki patlamada can kaybı 70'e ulaştı

Olayın ilk anlarından itibaren, Hürmüzgan Eyaleti Kızılay ekipleri ile birlikte Fars, Buşehr ve Kirman eyaletlerinden gönderilen arama-kurtarma ekipleri bölgede aktif şekilde görev yapıyor.

News ID 1926504

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