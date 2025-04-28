İran'daki liman patlamasında can kaybı sayısı 65'e çıktı

Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı patlamasına ilişkin bilgi veren Hürmüzgan Valisi Valisi Muhammed Aşuri, ''Patlamada can kaybı sayısı 65'e yükseldi.'' dedi.
138 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.
Yangın söndürme çalışmaları sona erdi
İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zaferi, ''Şehit Recai Limanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sona erdi'' dedi.
İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas limanında cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.
Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.
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