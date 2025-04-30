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30 Nis 2025 14:52

Türk yetkililerden İran’a başsağlığı ziyareti (+foto)

Türk yetkililerden İran’a başsağlığı ziyareti (+foto)

İran’ın Bendar Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler anısına, bugün İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı.

İran’ın Bendar Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler anısına, bugün İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı.

Türk yetkililerden İran’a başsağlığı ziyareti (+foto)

Günün erken saatlerinden itibaren Türkiye’den devlet yetkilileri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, diplomatlar, yabancı misyon şefleri, medya mensupları ve kanaat önderleri büyükelçiliği ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

Türk yetkililerden İran’a başsağlığı ziyareti (+foto)

Ziyaretçiler, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti ve acılarını paylaştıklarını ifade etti.

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 70'e ulaştığı açıklanmıştı.

News ID 1926531

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