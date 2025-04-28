İran'daki patlamada can kaybı sayısı 46'ya çıktı

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin bilgi verdi.
Hasanzade, "Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.
İranlı yetkili, 1210 yaralıdan 1072'sinin taburcu edildiğini, 138 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.
Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.
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