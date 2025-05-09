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9 May 2025 19:28

İran doğruladı: ABD ile müzakerelerin dördüncü turu 11 Mayıs’ta

İran doğruladı: ABD ile müzakerelerin dördüncü turu 11 Mayıs’ta

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turunun 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını doğruladı.

Shahrara News'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turunun 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını doğruladı.

Erakçi, ''Müzakerelerin tarihi ve yeri ev sahibi ülke Umman tarafından belirleniyor. Ummanlı dostlarımız Pazar gününü önerdiler, biz de onayladık. Görünen o ki, diğer tarafla da görüşmüşler ve şimdilik görüşmelerin pazar günü yapılması planlanıyor.'' dedi.

Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gazetecilere yaptığı son açıklamada, İran'la nükleer müzakereleri “olumlu” diye nitelemişti.

News ID 1926754

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