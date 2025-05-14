İran-Avrupa nükleer anlaşma görüşmeleri "İstanbul"da yapılacak

İran ve üç Avrupa ülkesi, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da bir araya gelerek 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma (JCPOA) hakkında görüşmeler yapacak.

Diplomatlara göre, bu görüşmeler, İran ile ABD arasında yapılacak 5. tur müzakerelerinden önce tarafların pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Geçmişte Avrupa taraflarının engellemeleri, İran’a yönelik yaptırımlar ve tehditler nedeniyle müzakereler durmuştu. Ancak İran’ın kararlı tutumu ve ABD ile süren müzakereler sonrasında, Avrupa ülkeleri iletişim kanallarını açık tutmayı tercih etti.