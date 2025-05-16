Yemen halkı Gazze için ayakta

Yemen'ın başkenti Sana'da binlerce insan Gazze halkını desteklemek amacıyla bir kez daha bir araya geldi.

Protestonun ardından şu açıklamalar yapıldı:

Siyonist düşmanın Gazze'deki suçlarını tırmandırdığı bir dönemde Trump'ın, Fars Körfezi ülkelerinin başkentlerini küstahça gezerek, bu rejimi desteklemek için Araplardan para topladığını vurguladı. Başkentlerindeki bazı Araplar, Trump'ın önünde Müslüman kızların aşağılayıcı bir sahnede başları açık halde dans etmeleri için izin verdi. Kâfir ve suçlu Trump'ın konuşma yaptığı sırada Siyonist rejimin derinliklerine isabet eden füzeler ise övünç kaynağıdır.

Millete, zamanın geçmesiyle ortadan kalkmayacak olan dinî, insanî, ahlaki ve kardeşlik sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tüm ulusları gerçek adımlar atmaya ve Filistin'deki kardeşlerini ve kutsallıklarını savunmak için tüm enerjilerini kullanmaya çağırıyoruz.