Yemen’den hava yolu şirketlerine uyarı: Ben Gurion Havalimanı’na yaklaşmayın

Üst düzey bir Yemenli yetkili El-Meyadin kanalına yaptığı açıklamada, işgal altındaki topraklarda bulunan Ben Gurion Havalimanı’na seferlerini yeniden başlatmak isteyen havayolu şirketlerinin planlarını değiştirmeleri ve Yemen silahlı kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimi hava ablukasına alma konusunda kararlı olduğunu ve bu durumun yalnızca Ben Gurion Havalimanı ile sınırlı olmadığını belirtti.

Söz konusu Yemenli kaynak, Yemen’in füze ve İHA’larının rotasının Ben Gurion Havalimanı ve işgal altındaki toprakların hava sahasına doğru sabit olduğunu, bu hava sahasına nüfuz etmenin geçici bir olay olmadığını ve devam edeceğini ifade etti.

Yemenli yetkili Yemen Silahlı Kuvvetleri ve halkının, düşmanın psikolojik savaşına ve tehditlerine önem vermediğini de sözlerine ekledi.