Yemen, yeni operasyonunda Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, yayınladığı bir açıklamayla yeni bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, Yemen füze birimlerinin işgal altındaki Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı iki balistik füzeyle hedef aldığı bildirildi. Bu füzelerden birinin “Filistin-2” adlı süpersonik füze, diğerinin ise “Zülfikar” olduğu belirtildi. Her iki füzenin de hedeflerini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Saldırının ardından milyonlarca Siyonist arasında büyük panik yaşandığı, halkın sığınaklara kaçtığı ve havalimanındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca açıklamada, dün sabah “Yafa” tipi bir Yemen İHA’sının da Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldığı ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonla bir kez daha Filistin halkının yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.