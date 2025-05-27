İran ve Türkiye gümrük yetkilileri Tahran’da bir araya geldi

Tahran’da gerçekleştirilen İran-Türkiye Gümrük Uzmanları Toplantısı, İran Gümrüğü Hukuki ve Denetim Başkan Yardımcısı İbrahim Nakdi’nin başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Türkiye Gümrük İdaresi’nin üst düzey yöneticileri ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirleri katıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, gümrük geçişlerinin hızlandırılması ve sınır kapılarının modernize edilmesi konuları ele alındı. Özellikle Bazargan Sınır Kapısı’nda tır kabul kapasitesinin artırılması, geleneksel kontrol yöntemlerinin azaltılması ve akıllı sistemlerle değiştirilmesi üzerinde duruldu.

İbrahim Nakdi, İran ile Türkiye arasındaki köklü kültürel ve dostane ilişkilere dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geçmişten bu yana güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Nakdi, yapılan bu tür toplantıların nihai amacının, yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekleşmesi olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusu da gündeme geldi. İran’ın uyuşturucu trafiğine karşı ciddi ve etkili adımlar attığını ifade eden Nakdi, ülkesinin Batı ve Avrupa’ya yönelik uyuşturucu geçişine karşı güçlü bir set oluşturduğunu kaydetti.

