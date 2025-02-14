İran Yol ve Şehircilik Bakanı, İsviçre'nin ulaşım altyapısını ziyaret etti

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi’nin 87. Oturumu’na katılmak üzere Cenevre'ye yaptığı ziyarette, İsviçre'nin bazı altyapılarını, yollarını, dinlenme tesislerini ziyaret etti.

Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, bu ziyaret sırasında karşılıklı taşımacılık alanında işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Sadık, 9 Şubat Pazar günü üst düzey bir heyetin başında Cenevre'ye gitti. Sadık Pazartesi günü, Cenevre'deki Dünya Ekonomik Forumu merkezinde, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Taşımacılığın Geleceği" başlıklı uluslararası toplantıya katıldı.

Sadık, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi’nin 87. Oturumu’na katılarak, İran’ın taşımacılık alanındaki kapasite ve avantajlarını tanıttı.