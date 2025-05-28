Meclis başkanı Galibaf, Brezilya'ya gidecek

İran Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Ahmed Naderi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlığındaki bir parlamento heyetinin, Brezilya’da düzenlenecek olan 11. BRICS Parlamento Forumu’na katılacağını duyurdu.

Naderi, söz konusu forumun 3-5 Haziran 2025 tarihleri arasında Brezilya’nın başkenti Brezilya’da, Federal Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

BRICS Parlamento Forumu’nun önemine değinen Naderi, bu yapının 2015 yılında Moskova’daki ilk toplantısından bu yana BRICS üyesi ülkeler arasında parlamentolar arası diyalog ve işbirliğini güçlendiren önemli bir platform haline geldiğini vurguladı. Yetkili ayrıca, bu tür toplantıların küresel düzeni etkileyen kilit meseleler için çözüm önerilerinin sunulabileceği bir fırsat sunduğunu, özellikle de BRICS’in genişletilmiş formatı sayesinde daha kapsayıcı bir temsil düzeyine ulaşıldığını söyledi.

Naderi ayrıca forumun gündem başlıklarını da paylaştı:

Küresel sağlık işbirliği, ticaret, yatırım ve finans, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zekâ yönetişimi, barış ve güvenlik için çok taraflı yapılar ile kurumsal kalkınma gibi konuların bu toplantının öncelikli başlıkları olacağını aktardı.