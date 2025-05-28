Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Tacikistan yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade’nin daveti üzerine, yarın bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Arif’in bu ziyaretinde ikili ilişkiler çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği belgeleri iki ülke yetkilileri tarafından imzalanacak.

Ziyaret aynı zamanda Arif’in, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenecek olan “Doğal Buzulların Korunması” konulu uluslararası konferansa katılımını da kapsıyor.

Arif, Tacikistan’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşecek ve konferansa katılan bazı diğer ülke heyet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.