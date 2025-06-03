  1. Siyaset
3 Haz 2025 11:56

Erakçi, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Erakçi, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reji ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reji ile bir araya geldi.

Erakçi, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı ayrıca, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ile görüşmeler yapacağını bildirdi.

News ID 1927404

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler