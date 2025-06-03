Erakçi, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reji ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı ayrıca, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ile görüşmeler yapacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reji ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reji ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı ayrıca, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ile görüşmeler yapacağını bildirdi.
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