İran'dan, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları’nın 64. toplantısının ardından yayımlanan bildiride yer alan, İran’a ait Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa adalarıyla ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bekayi, söz konusu bildiride yer alan İran’ın yetkili makamlarının bu adalarda aldığı kararlar ve yaptığı yasal işlemlere ilişkin müdahaleci ifadeleri kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi İran'ın bu üç ada üzerindeki egemenlik hakları doğrultusunda, ülke güvenliği ve çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü her türlü adımı atacağını belirtti.

İran’ın bu üç adaya ilişkin yaptığı tüm işlemlerin, İran toprakları üzerindeki ulusal egemenlik ve yargı yetkisine tamamen uygun olduğunu vurgulayan Bekayi, adaların iskanı, İranlı sivil ve askeri yetkililerin ziyaretleri ve bu adalar çevresinde düzenlenen askeri tatbikatlar gibi konulara yönelik açıklamaların, İran’ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sözcü, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin tarihi ve coğrafi gerçekleri göz ardı ederek bu temelsiz iddiaları yinelemesinin, İran’ın Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa adaları üzerindeki tam ve etkili egemenliğini sarsmayacağını ancak devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti.

Üç adanın İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bekayi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’ne, İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik temelsiz iddialarda bulunmak yerine, bölge halklarının ortak değerleri doğrultusunda daha yapıcı bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.